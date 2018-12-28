2018'in son, devre arasının ilk transfer bombası patladı. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehirspor, Sivasspor'un Brezilyalı dünyaca ünlü yıldızı Robinho'yu renklerine bağladı. Resmi açıklama turuncu-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapıldı. Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'a sansasyonel bir şekilde transfer olan Robinho, kırmızı beyazlı takımda çıktığı 30 resmi maçta 12 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında altın karmada yer alan oyuncu 16 maçta 8 gol 2 asistle oynadı.



WELİNTON'A 2 MAÇ CEZA



PFDK, ceza yağdırdı. Başakşehir maçında kırmızı kart gören Alanyalı Welinton'a 2 maç ceza verildi. Çirkin ve kötü tezahürattan A.Gücü'ne 100, saha olaylarından Bursa'ya 70, Rize'ye ise 65 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, Bursa, K.Paşa, A.Gücü ve Göztepe'de taraftarların elektronik biletleri bloke edildi.