Robinho Başakşehir'de!
Devre arası transfer döneminin ilk bombası lider Başakşehir patlattı. Turuncu-lacivertliler, Sivas’ın Brezilyalı yıldızını aldı.
2018'in son, devre arasının ilk transfer bombası patladı. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehirspor, Sivasspor'un Brezilyalı dünyaca ünlü yıldızı Robinho'yu renklerine bağladı. Resmi açıklama turuncu-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapıldı. Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'a sansasyonel bir şekilde transfer olan Robinho, kırmızı beyazlı takımda çıktığı 30 resmi maçta 12 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında altın karmada yer alan oyuncu 16 maçta 8 gol 2 asistle oynadı.
WELİNTON'A 2 MAÇ CEZA
PFDK, ceza yağdırdı. Başakşehir maçında kırmızı kart gören Alanyalı Welinton'a 2 maç ceza verildi. Çirkin ve kötü tezahürattan A.Gücü'ne 100, saha olaylarından Bursa'ya 70, Rize'ye ise 65 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, Bursa, K.Paşa, A.Gücü ve Göztepe'de taraftarların elektronik biletleri bloke edildi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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