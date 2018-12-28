Robinho Başakşehir'de!
28 Aralık 2018, Cuma
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Robinho 'de!

Robinho Başakşehir'de!

Devre arası transfer döneminin ilk bombası lider patlattı. Turuncu-lacivertliler, Sivas’ın Brezilyalı yıldızını aldı.

2018'in son, devre arasının ilk transfer bombası patladı. 'de ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehirspor, 'un Brezilyalı dünyaca ünlü yıldızı Robinho'yu renklerine bağladı. Resmi açıklama turuncu-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapıldı. Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'a sansasyonel bir şekilde transfer olan Robinho, kırmızı beyazlı takımda çıktığı 30 resmi maçta 12 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında altın karmada yer alan oyuncu 16 maçta 8 gol 2 asistle oynadı.

WELİNTON'A 2 MAÇ CEZA

PFDK, ceza yağdırdı. maçında kırmızı kart gören Alanyalı Welinton'a 2 maç ceza verildi. Çirkin ve kötü tezahürattan A.Gücü'ne 100, saha olaylarından Bursa'ya 70, Rize'ye ise 65 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, Bursa, K.Paşa, A.Gücü ve 'de taraftarların elektronik biletleri bloke edildi.

  1. 28.12.2018
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