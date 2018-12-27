Başakşehir Robinho'ya talip
Sivas İdari Menajeri Oray Baykal, ilk yarıyı 8 gol, 2 asistle tamamlayan Brezilyalı yıldızları Robinho için lider Başakşehir’in teklif yaptığını açıkladı.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Sivasspor'da, sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yiğido'nun İdari Menajeri Oray Baykal, 16 maçta 8 gol, 2 asistle oynayarak, adından söz ettiren Brezilyalı yıldızları Robinho için Başakşehir'den resmi teklif aldıklarını açıkladı. Baykal, "Oyuncularımıza transfer teklifi var. 5-6 oyuncumuz için transfer teklifi aldık. Medipol Başakşehir, Robinho ile ilgileniyor, doğrudur. Onlar da bu sene şampiyon olmak istiyorlar. Nezaketen kendileriyle görüştük. Bu teklifler bizler için onur verici. Ama Robinho bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizde manevi önemi var. Burada çok sevilen bir oyuncu, kişilik olarak da öyle. Kişilik gerçekten de takım içerisinde çok önemli" ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlılar, Robinho'nun sözleşmesini uzatmak için teklifte bulunurken, sambacının vereceği yanıtı bekliyor.
BU SENE ANADOLU'DAN ŞAMPiYON ÇIKABiLiR
Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal, Anadolu'dan Bursaspor gibi yine bir şampiyon çıkabileceğini vurguladı. Baykal, "Anadolu'dan bir şampiyon çıkar mı noktasında inanıyoruz aslında. Trabzonspor şu anda çok formda. Kasımpaşa'nın durumunu görüyorsunuz. Başakşehir zaten en büyük favorilerinden biri" değerlendirmesinde bulundu.
- 27.12.2018
-
İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
-
Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
-
Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
Başakşehir Robinho'ya talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.