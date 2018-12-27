Süper Lig'in flaş ekiplerinden Sivasspor'da, sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yiğido'nun İdari Menajeri Oray Baykal, 16 maçta 8 gol, 2 asistle oynayarak, adından söz ettiren Brezilyalı yıldızları Robinho için Başakşehir'den resmi teklif aldıklarını açıkladı. Baykal, "Oyuncularımıza transfer teklifi var. 5-6 oyuncumuz için transfer teklifi aldık. Medipol Başakşehir, Robinho ile ilgileniyor, doğrudur. Onlar da bu sene şampiyon olmak istiyorlar. Nezaketen kendileriyle görüştük. Bu teklifler bizler için onur verici. Ama Robinho bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizde manevi önemi var. Burada çok sevilen bir oyuncu, kişilik olarak da öyle. Kişilik gerçekten de takım içerisinde çok önemli" ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlılar, Robinho'nun sözleşmesini uzatmak için teklifte bulunurken, sambacının vereceği yanıtı bekliyor.



BU SENE ANADOLU'DAN ŞAMPiYON ÇIKABiLiR



Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal, Anadolu'dan Bursaspor gibi yine bir şampiyon çıkabileceğini vurguladı. Baykal, "Anadolu'dan bir şampiyon çıkar mı noktasında inanıyoruz aslında. Trabzonspor şu anda çok formda. Kasımpaşa'nın durumunu görüyorsunuz. Başakşehir zaten en büyük favorilerinden biri" değerlendirmesinde bulundu.