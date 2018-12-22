Başakşehir hazır – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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hazır

Başakşehir hazır
'de ilk yarıyı lider kapatmayı garantileyen , saat 16.00'daki maçına hazır. Dün son idmanını 'da yapan turuncu-lacivertliler, ardından Alanya'ya hareket etti. Cezalı Epureanu ve Emre ile sakat Alpaslan yok.
  1. 22.12.2018
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