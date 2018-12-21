Lider Medipol Başakşehir seneyi Antalya'da kapatıyor
21 Aralık 2018, Cuma
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Lider seneyi Alanya'da kapatıyor

Lider Medipol Başakşehir seneyi Alanya'da kapatıyor

Turuncu-lacivertli ekip, 'de ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

'in 17. haftasında lider , yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek.

Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, puan cetvelinde en yakın rakibi Evkur 'un 6, , , , ve 'un ise 8'er puan önünde ilk yarının son haftasına lider durumda giriyor.

İlk yarıyı zirvede tamamlamayı daha önce garantileyen turuncu-lacivertli ekip, 2018'deki son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ligin 16 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarının son haftası öncesinde 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

EMRE VE EPUREANU CEZALI

Medipol Başakşehir'de iki önemli isim, kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde takım kaptanı Emre Belözoğlu ve , sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer alamayacak.

Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.

  1. 21.12.2018 10:26
  2. Güncelleme: 21.12.2018 10:47
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