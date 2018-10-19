İnler Spor Eğitim Vakfı (ISEV) ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan kampanya RTÜK tarafından kabul edildi ve kamuspotu videosu çekildi.



Hayvan barınaklarını sıkça ziyareti ile tam bir hayvan dostu olarak bilinen dünyaca tanınmış Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'in hazırlamış olduğu "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı kampanya Gökhan İnler'in kurduğu İSEV ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği işbirliğiyle yapıldı.



Sokak canlılarına sahip çıkmak, hayvana şiddeti önlemek, hayvanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı kampanya için iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri destek oldu.



Demet Sabancı, Süleyman Orakçıoğlu, Prof Dr Bingür Sönmez, Altan Gördüm, Aslı Şafak, Oylum Talu, Güliz Ayla, Pamir Pekin, Birce Akalay, Atiye, Esra Balıkçı, Gonca Vuslateri ve Hakkı Yılmaz'ın destek olduğu projenin kamuspotu filminin çekimi, yönetmen Murad Küçük tarafından ve Türkiye'nin en büyük stüdyolarından Orion'da gerçekleşti.



Ünlüler, çekilen filmi #turkiyesokakcanlariniseviyor# hastagi ile sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

Hayvanlara yapılan şiddete duyarlılığı artırmak amacıyla yola çıkan yıldız futbolcu Gökhan İnler yaptığı açıklamada; "Hayvana şiddet olaylarının yaşattığı üzüntüyle sokak canlarını korumak için el ele verdik. Emeği geçen herkese ve çok değerli katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.