Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'de maçı hazırlıkları

    Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla sona erdiği belirtildi.

    Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

    , maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 18.10.2018 13:42
    2. Güncelleme: 18.10.2018 13:48
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