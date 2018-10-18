Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla sona erdiği belirtildi.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 18.10.2018 13:42
- Güncelleme: 18.10.2018 13:48
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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