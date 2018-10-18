Gökhan İnler sokaktaki canlılara el attı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    sokaktaki canlılara el attı

    Gökhan İnler sokaktaki canlılara el attı

    'in vakfı Derneği işbirliğiyle "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" kamuspotu hazırlandı

    İnler Spor Eğitim Vakfı (ISEV) ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan kampanya RTÜK tarafından kabul edildi ve kamuspotu videosu çekildi.


    Hayvan barınaklarını sıkça ziyareti ile tam bir hayvan dostu olarak bilinen dünyaca tanınmış Başakşehirli futbolcu 'in hazırlamış olduğu "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı kampanya Gökhan İnler'in kurduğu Derneği işbirliğiyle yapıldı.


    Sokak canlılarına sahip çıkmak, hayvana şiddeti önlemek, hayvanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı kampanya için iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri destek oldu.


    Demet Sabancı, Süleyman Orakçıoğlu, Prof Dr Bingür Sönmez, , Aslı Şafak, , Güliz Ayla, Pamir Pekin, Birce Akalay, Atiye, Esra Balıkçı, ve Hakkı Yılmaz'ın destek olduğu projenin kamuspotu filminin çekimi, yönetmen Murad Küçük tarafından ve Türkiye'nin en büyük stüdyolarından Orion'da gerçekleşti.


    Ünlüler, çekilen filmi #turkiyesokakcanlariniseviyor# hastagi ile sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.
    Hayvanlara yapılan şiddete duyarlılığı artırmak amacıyla yola çıkan yıldız futbolcu Gökhan İnler yaptığı açıklamada; "Hayvana şiddet olaylarının yaşattığı üzüntüyle sokak canlarını korumak için el ele verdik. Emeği geçen herkese ve çok değerli katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.

    1. 18.10.2018 10:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan İnler sokaktaki canlılara el attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN