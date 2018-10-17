İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    İddianame kabul edildi; 'ta hakim karşısına çıkacak

    İddianame kabul edildi; <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> <a href="/index/30-ocak?id=be23bf78-bfe3-476c-b510-e0d3f005e721" class="" rel="tag">30 Ocak</a>'ta hakim karşısına çıkacak

    Futbolcu ile şarkıcı arasındaki olayla ilişkin duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu. Taraflar, ilk kez 'ta hakim karşısına çıkacaklar.

    Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu ile şarkıcı arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 2019 tarihi olarak belirledi.

    İDDİANAME
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin "müşteki", futbolcu ve şarkıcı ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    1. 17.10.2018 10:56
    2. Güncelleme: 17.10.2018 11:06
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