"Arda Turan'a Çin yolları görünüyor" – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    "'a yolları görünüyor"

    "<a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'a <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a> yolları görünüyor"

    Spor yazarı duayen gazeteci bugünkü yazısında 'ın devre arasında 'e olabilieceğini işaret etti.

    , Medipol Başakşehir başkanı 'ın devre arasını beklediğini ve Arda'nın ara döneminde 'e gönderilmek istendiğini yazdı.

    Milliyet'teki bugünkü bugünkü yazısındaki o kısım;
    Başakşehir Spor Kulübü, kuruluşundan beri en kritik dönemi yaşıyor.
    Borçları yok. Kimseyle kavgaları yok. UEFA, Financial Fair Play ilkeleri, CAS, TFF gibi kurumlarla alıp veremediği de yok.
    Sadece Arda için hiç de hak etmedikleri büyük sıkıntıları var.
    Pazartesi akşamı yaptıkları olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra Arda'ya 2,5 milyon TL ceza verdiklerini açıkladılar. Karar ve yaptırım hakları saklı.
    İsteseler, kiralık filan demeden, PFDK'dan aldığı cezaya dayanarak sözleşmesini feshedebilirlerdi. Bu soruyu Başkan 'a sordum: "Böyle bir uygulama yaparsak, onu uçurumdan aşağı atıp öldürmüş olabiliriz" dedi. Sonradan açıkladıkları karar da bu yaptırımın şimdilik uygulanmadığını gösteriyor.
    sabırsızlıkla yılbaşını bekliyor.
    Marco Polo gibi... Arda Turan'a da galiba Çin yolları görünüyor.

    1. 17.10.2018 10:27
    2. Güncelleme: 17.10.2018 10:34
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