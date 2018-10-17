"Arda Turan'a Çin yolları görünüyor"
Spor yazarı duayen gazeteci Atilla Gökçe bugünkü yazısında Arda Turan'ın devre arasında Çin'e transfer olabilieceğini işaret etti.
Atilla Gökçe, Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'ın devre arasını beklediğini ve Arda'nın ara transfer döneminde Çin'e gönderilmek istendiğini yazdı.
Milliyet'teki bugünkü bugünkü yazısındaki o kısım;
Başakşehir Spor Kulübü, kuruluşundan beri en kritik dönemi yaşıyor.
Borçları yok. Kimseyle kavgaları yok. UEFA, Financial Fair Play ilkeleri, CAS, TFF gibi kurumlarla alıp veremediği de yok.
Sadece Arda için hiç de hak etmedikleri büyük sıkıntıları var.
Pazartesi akşamı yaptıkları olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra Arda'ya 2,5 milyon TL ceza verdiklerini açıkladılar. Karar ve yaptırım hakları saklı.
İsteseler, kiralık filan demeden, PFDK'dan aldığı cezaya dayanarak sözleşmesini feshedebilirlerdi. Bu soruyu Başkan Göksel Gümüşdağ'a sordum: "Böyle bir uygulama yaparsak, onu uçurumdan aşağı atıp öldürmüş olabiliriz" dedi. Sonradan açıkladıkları karar da bu yaptırımın şimdilik uygulanmadığını gösteriyor.
Göksel Gümüşdağ sabırsızlıkla yılbaşını bekliyor.
Marco Polo gibi... Arda Turan'a da galiba Çin yolları görünüyor.
- 17.10.2018 10:27
- Güncelleme: 17.10.2018 10:34
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 4
Yorum
şimal yıldızı müzmin sakatlar arasına katıldı...kendine bakmayan adamı gönderin ! Pereira bakın 34 yaşında geldiğinden beri belki bir kere sakatlık yaşadı
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"Terim Galatasaray’ın evladıdır."
Toplam 1
Yorum
aaa konu fener olunca neden sakinliğinizi muhafaza edemiyorsunuz,heyecan üst seviyede,ses tonu artmakta,elkol hareketleri yoğunlaşmakta,dimi ama
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"Yürüyüşü bile değişti!"
Toplam 1
Yorum
Enda İyi bir profesyonel, işine bakıyo yedek kalsa sorun etmiyo ve oynadıkça açıldı bu gerçek.
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