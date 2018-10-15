Medipol Başakşehir'de Kayserispor mesaisi – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'de mesaisi

    <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a>'de <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> mesaisi

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, futbolcular ısınma ile başlayan antrenmanda bir süre pas ve 5'e 2 çalışması yaptı.

    İdman, dar alan oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 15.10.2018 20:12
    2. Güncelleme: 15.10.2018 20:12
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