Medipol Başakşehir'de Kayserispor mesaisi
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, futbolcular ısınma ile başlayan antrenmanda bir süre pas ve 5'e 2 çalışması yaptı.
İdman, dar alan oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 15.10.2018 20:12
- Güncelleme: 15.10.2018 20:12
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın
Toplam 1
Yorum
SERHAT tüm internet haberlerinde bu takımlar yazıyor.hepsinde.ziraat t kup bb.erzurum yokmu.yada erzurum süper lig de değilmi
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Toplam 5
Yorum
XMEN BAŞKASININ EŞİNE LAF UZATAN BU UTANMAZ REZİL FUTBOLDAN MEN EDİLMELİDİR...
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Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
emmy bi tarafın kalktı evli bayana asıl,eşinin burnunu kır,silahla hastaneye git oh nesin olum sen para değiştirmiş seni kişiliğini kaybetmişsin
Medipol Başakşehir'de Kayserispor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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