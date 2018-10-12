Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki idman ısınmayla başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.



