Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki idman ısınmayla başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 12.10.2018 20:33
- Güncelleme: 12.10.2018 20:33
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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