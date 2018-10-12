Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'de maçı hazırlıkları sürdü

    Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü

    Futbol Takımı, 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki idman ısınmayla başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

    Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı.

    , yarın yapacağı idmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 12.10.2018 20:33
    2. Güncelleme: 12.10.2018 20:33
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