Arda Turan geri sayımda – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    geri sayımda

    Arda Turan geri sayımda

    'de , artık gün sayıyor.

    Geçen sezon aldığı 16 maçlık cezanın 10'a düşürülmesinden sonra Fenerbahçe karşılaşması ile cezasını tamamlayan yıldız orta saha, milli aradan sonra Kayseri'yi konuk edecekleri maçla start verecek. Sakatlığı da geçen tecrübeli futbolcu, 'dan forma bekliyor.
    1. 10.10.2018
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