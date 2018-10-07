Visca Fener’i solladı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Visca Fener’i solladı!

    Visca Fener’i solladı!

    'in ’de oynadığı tüm müsabakalarda görev alan Visca, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

    Bosna-Hersekli futbolcu, bu istatistiği ile 'nin forvetlerini solladı. Sarı-lacivertli takımın forvetleri Slimani, Frey ve Soldado'nun toplam gol sayısı 1. tek golü atan isim de Slimani.
    1. 7.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Visca Fener’i solladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN