Medipol Başakşehir'den flaş paylaşım!
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe mücadelesinde ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmayan pozisyon ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.
İşte o paylaşım:
Kötü niyet VAR! pic.twitter.com/HjHNHV3iww— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 7 Ekim 2018
- 7.10.2018 21:25
- Güncelleme: 7.10.2018 22:05
-
"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
-
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
-
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Medipol Başakşehir'den flaş paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.