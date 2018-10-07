Alanya'yı Antalyalı yıktı! – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Alanya'yı Antalyalı yıktı!

    Alanya'yı Antalyalı yıktı!

    , konuğu Alanya’yı ile yendi; bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.

    BB , konuk ettiği 'dan 3 puanı tek golle aldı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan takımını öne geçirdi. 'un 83'te Lennart Thy ile bir topu da direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. ayrıca 'un serisini de noktaladı. 4 haftadır üst üste kazanan Alanyaspor bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini yaşamış oldu.
    1. 7.10.2018
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