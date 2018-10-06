Visca, Fener'in golcülerini solladı
Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, ligde attığı 3 golle Fenerbahçe'nin forvetleri Slimani, Frey ve Soldado'yu geride bıraktı.
VİSCA FORVETLERİ SOLLADI
Geride kalan 7 haftada sadece 4 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunan Başakşehir, rakip ağlara bıraktığı 12 golle de en fazla skor üreten takımların arasında yer alıyor. İstanbul ekibinde takımın en golcü oyuncusu olarak ise Edin Visca ön plana çıkıyor. Turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı tüm müsabakalarda görev alan 28 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Bosna-Hersekli futbolcu, yarın oynanacak zorlu karşılaşmada yine Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük kozu olacak.
Visca, yakaladığı bu başarılı performansla Fenerbahçe'nin golcülerini de geride bırakmış durumda. Sarı-lacivertli takımın forvetleri Slimani, Frey ve Soldado'nun toplam gol sayısı 1. Kanarya adına o tek golü kaydeden isim de Cezayirli futbolcu Slimani.
FENERBAHÇE'DE GOL ATAMAMA SORUNU
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, gol yollarında da büyük sıkıntı yaşıyor. Forvet oyuncularının gerekli katkıyı yapamadığı sarı-lacivertli takımın en golcü oyuncusu Ayew. Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'nin ligde attığı 6 golün 2'sini kaydetmeyi başardı. Kanarya'da 7 haftalık süreçte atılan bu 6 golün 2'sini kaydeden futbolcular ise şu an başka kulüplerde.
Ligin ilk haftasında sarı-lacivertlilerin sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakada takımının ilk golünü atan Giuliano Al-Nasr, aynı müsabakada ikinci golü kaydeden Josef De Souza ise Al-Ahli forması giyiyor.
- 6.10.2018 11:35
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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