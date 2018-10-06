Başakşehir'in forvetleri Fenerbahçe'ye yaklaştı
Medipol Başakşehir'in forvetleri Adebayor, Napoleoni ve Bajic, ligde geride kalan 7 haftada toplam 5 gol kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadeleye kadar turuncu-lacivertlilerin ligde 12 golü bulunuyor. Fenerbahçe'de ise bu sayı 6'da kaldı. Bunun en büyük nedeni de sarı-lacivertli takımın forvet hattında görev yapan futbolcularının henüz beklenen ritmi yakalayamaması. Kanarya'nın bulduğu 6 golün sadece 1'i bir forvet oyuncusundan, Slimani'den geldi. Frey ve Soldado ise henüz skor üretemedi.
Başakşehir'in ileri ucunda gol arayan Adebayor, Napoleoni ve Bajic ise rakip ağları toplamda 5 defa sarstı. Gol dağılımlarına baktığımızda Adebayor ve Napoleoni'nin 2, Bajic'in de 1 golü bulunuyor.
Bu üç isim, attıkları gollerle sarı-lacivertlilerin toplam gol sayısına da yaklaşmış durumda.
- 6.10.2018 11:33
-
Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
-
Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
-
Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
Başakşehir'in forvetleri Fenerbahçe'ye yaklaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.