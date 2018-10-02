Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 15 puanla lig sıralamasının zirvesinde yer alan Galatasaray'ı geride bırakma fırsatını değerlendiremeyen ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken Evkur Yeni Malatyaspor'un puanı ise 11'e çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

13. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu İrfan Can Kahveci kafa ile ceza sahası içine gönderdi. Da Costa'nın bekletmeden dönerek yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu köşeden kornere çeldi.

29. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Clichy sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Da Costa'nın kafa ile indirdiği topa, altı pas içinde Mahmut vurdu, kaleci Farnolle son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde Mina kafa ile topu indirdi. Altı pas önünde boş pozisyonda kalan Boutaib seken topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

52. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Mossoro'nun ceza sahası içine çevirdiği topta Visca'nın şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.

71. dakikada sol kanatta İrfan Can'ın açtığı ortada ceza sahası içinde Visca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

78. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Boutaib'in kafasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

STAT: 3. İstanbul Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Mossoro xx (Soner dk. 90+2 ?), Visca xx, Kerim Frei xx (Jojic dk. 86 ?), Adebayor xx (Bajic dk. 78 x)

YEDEKLER: Volkan, Faruk, Attamah , Seifeldin, Uğur, Gökhan, Mustafa

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

E. Y. MALATYASPOR: Fabian xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık xx, Erkan Kaş xx (Rahman dk. 56 x), Murat Yıldırım xx, Donald xx, Aleksic xx (Mustafa dk. 70 x), Guilherme xx, Adem Büyük xx (Muniru dk. 84 ?), Boutaib xxx

YEDEKLER: Ertaç, Eren, Pereira, Ahmed, Murat, Dia

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GOLLER: Boutaib (dk. 31) (Malatyaspor), Visca (dk. 71) (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Adebayor, Mahmut (Medipol Başakşehir), Chebake (Malatyaspor)