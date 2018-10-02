Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı!

    Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı!

    'in 7. haftasında sahasında Evkur 'u ağırladı.

    , Spor Toto 'in 7. haftasında konuk ettiği Evkur ile 1-1 berabere kaldı. 15 puanla lig sıralamasının zirvesinde yer alan 'ı geride bırakma fırsatını değerlendiremeyen ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken Malatyaspor'un puanı ise 11'e çıktı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    İLK YARI
    13. dakikada etkili geldi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu İrfan Can Kahveci kafa ile ceza sahası içine gönderdi. Da Costa'nın bekletmeden dönerek yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu köşeden kornere çeldi.
    29. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Clichy sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Da Costa'nın kafa ile indirdiği topa, altı pas içinde Mahmut vurdu, kaleci Farnolle son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
    30. dakikada Evkur öne geçti. Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde Mina kafa ile topu indirdi. Altı pas önünde boş pozisyonda kalan Boutaib seken topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.
    Mücadelenin ilk yarısı Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
    İKİNCİ YARI
    52. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Mossoro'nun ceza sahası içine çevirdiği topta Visca'nın şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.
    71. dakikada sol kanatta İrfan Can'ın açtığı ortada ceza sahası içinde Visca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
    78. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Boutaib'in kafasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    STAT: 3. İstanbul Fatih Terim
    HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Mossoro xx (Soner dk. 90+2 ?), Visca xx, Kerim Frei xx (Jojic dk. 86 ?), Adebayor xx (Bajic dk. 78 x)
    YEDEKLER: Volkan, Faruk, Attamah , Seifeldin, Uğur, Gökhan, Mustafa
    Teknik Direktör: Abdullah Avcı
    E. Y. MALATYASPOR: Fabian xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık xx, Erkan Kaş xx (Rahman dk. 56 x), Murat Yıldırım xx, Donald xx, Aleksic xx (Mustafa dk. 70 x), Guilherme xx, Adem Büyük xx (Muniru dk. 84 ?), Boutaib xxx
    YEDEKLER: Ertaç, Eren, Pereira, Ahmed, Murat, Dia
    TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
    GOLLER: Boutaib (dk. 31) (Malatyaspor), Visca (dk. 71) (Başakşehir)
    SARI KARTLAR: Adebayor, Mahmut (Medipol Başakşehir), Chebake (Malatyaspor)

    1. 1.10.2018 21:51
    2. Güncelleme: 2.10.2018 01:23
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