Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik
Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede ilk yarının sona ermesinin ardından ise turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Abdullah Avcı ile Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük arasında bir gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten müsabakanın ilk yarısının sonunda ise turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile sarı-kırmızılı futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.
Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Adem Büyük: "Sayın Abdullah Avcı'ya saygı duyuyorum ama bir rakip takım oyuncusuna, takım kaptanına kimse vuramaz. Abdullah Avcı'nın vicdanına bırakıyorum."
- 1.10.2018 22:10
- Güncelleme: 2.10.2018 01:18
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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