Edin Visca 3. golünü attı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı E.Y Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelede takımının tek golünü atan isim olan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Boşnak futbolcu, diğer gollerini ise Akhisarspor ve Antalyaspor ağlarına bırakmıştı.
Visca'nın 3 tane de asisti bulunuyor.
- 1.10.2018 22:26
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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