Edin Visca 3. golünü attı – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    3. golünü attı

    Edin Visca 3. golünü attı

    , 'in 7. haftasında sahasında Evkur 1-1 berabere kaldı.

    , 'in 7. haftasında sahasında Evkur 1-1 berabere kaldı. Bu maçta takımının tek golünü atan , bu sezon ligdeki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı E.Y Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelede takımının tek golünü atan isim olan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Boşnak futbolcu, diğer gollerini ise Akhisarspor ve ağlarına bırakmıştı.
    Visca'nın 3 tane de asisti bulunuyor.
    1. 1.10.2018 22:26
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