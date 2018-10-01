Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı!

    Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı!

    'in 7. haftasında sahasında Evkur 'u ağırladı.

    'in 7. haftasında sahasında Evkur 'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Malatyaspor'un golünü 30. dakikada Khalid Boutaib atarken, Başakşehir'in golünü ise 71. dakikada Edin Visca kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir 14 puana yükselirken haftayı lider 'ın 1 puan arkasında ve ile aynı puanda kapattı. Malatyaspor ise 11 puana yükseldi.

    KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

    13. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu İrfan Can Kahveci kafa ile ceza sahası içine gönderdi. Da Costa'nın bekletmeden dönerek yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu köşeden kornere çeldi.

    29. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Clichy sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Da Costa'nın kafa ile indirdiği topa, altı pas içinde Mahmut vurdu, kaleci Farnolle son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

    30. dakikada Malatyaspor öne geçti. Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde Mina kafa ile topu indirdi. Altı pas önünde boş pozisyonda kalan Boutaib seken topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

    Mücadelenin ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

    Ayrıntılar geliyor.

    1. 1.10.2018 21:51
    2. Güncelleme: 1.10.2018 21:52
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