Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    ile arasında gerginlik

    Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik

    'in 7. haftasında 'in sahasında Evkur ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede ilk yarının sona ermesinin ardından ise turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü ile Malatyasporlu futbolcu arasında bir gerginlik yaşandı.

    Spor Toto 'in 7. haftasında , evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten müsabakanın ilk yarısının sonunda ise turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü ile sarı-kırmızılı futbolcu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.

    Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Adem Büyük: "Sayın Abdullah Avcı'ya saygı duyuyorum ama bir rakip takım oyuncusuna, takım kaptanına kimse vuramaz. Abdullah Avcı'nın vicdanına bırakıyorum."

    1. 1.10.2018 22:10
    2. Güncelleme: 1.10.2018 22:27
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