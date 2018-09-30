Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, ısınma hareketleri ile başladığı, koordinasyon ve pas çalışması ile tamamlandığı belirtildi.
- 30.9.2018 21:32
- Serkan Korkmaz: Taraftarlar Fenerbahçeli oyuncuları yuhaladı
- Emre Bol: "Fenerbahçe için daha büyük bir facia olabilir mi?"
- Erman Toroğlu: Şener Fenerbahçe'nin futbolcusu değil
- Erman Toroğlu: Mehmet Topal oyun kuruyorsa, Fenerbahçe'nin işi bitmiştir
- Bursaspor taraftarından Beşiktaşlı taraftara saldırı
-
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Rezalet!
Toplam 1
Yorum
aykutu istiyoruz. ersun yanalla falan olmaz bu iş. aykut hocayı istiyoruz.
-
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 1
Yorum
rıdvan demirkol rıdvan hocam, mehmet demirkol hocam, ne olacak bu fenerbahçenin hali.
-
Babel'den zemin tepkisi
Toplam 5
Yorum
Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.