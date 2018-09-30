Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    , maçının hazırlıklarını tamamladı

    Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 7. haftasında yarın sahasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, ısınma hareketleri ile başladığı, koordinasyon ve pas çalışması ile tamamlandığı belirtildi.

    1. 30.9.2018 21:32
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