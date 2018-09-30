Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, ısınma hareketleri ile başladığı, koordinasyon ve pas çalışması ile tamamlandığı belirtildi.