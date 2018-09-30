Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    - Evkur maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Turuncu-lacivertli takım, 'in 7. haftasında yarın Evkur 'la karşılaşacak. Başakşehir-Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    'in 7. hafta mücadelesinde , yarın Evkur 'u konuk edecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    Ligdeki ilk 6 maçında 13 puan toplayan Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerse bu haftayı da lider tamamlayacak.

    Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise geçen hafta Bursaspor ile berabere kaldı.

    İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 puana sahip.

    EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNÜYOR

    Medipol Başakşehir'de cezası sona eren ve sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni, Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

    MUHTEMEL ON BİRLER!

    Medipol Başakşehir: Mert Günok | Caicara, Epureanu, Da Costa, Uğur Uçar | Emre Belözoğlu, Milos Jojic, Visca, Mossoro, Kerim Frei | Adebayor

    Yeni Malatyaspor: Ertaç | Chebake, Sadık, Mina, Erkan | Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem | Boutaib

    1. 30.9.2018 11:47
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