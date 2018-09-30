Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Başakşehir-Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Ligdeki ilk 6 maçında 13 puan toplayan Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerse bu haftayı da lider tamamlayacak.
Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise geçen hafta Bursaspor ile berabere kaldı.
İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 puana sahip.
EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNÜYOR
Medipol Başakşehir'de cezası sona eren ve sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni, Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
MUHTEMEL ON BİRLER!
Medipol Başakşehir: Mert Günok | Caicara, Epureanu, Da Costa, Uğur Uçar | Emre Belözoğlu, Milos Jojic, Visca, Mossoro, Kerim Frei | Adebayor
Yeni Malatyaspor: Ertaç | Chebake, Sadık, Mina, Erkan | Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem | Boutaib
- 30.9.2018 11:47
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 1
Yorum
Rengibozuksavar Adam haklı. Hangi devirde yaşıyoruz. O pilastik şeyi artık sobanın altına bile sermiyorlar.
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Sen de mi Kucka!
Toplam 3
Yorum
serdar Madem kulube baskan olunca zekiye sen vermessin 600 bin tl
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Juventus, Napoli'yi rahat yendi
Toplam 1
Yorum
berlin takımı düşürmüşlerdi. 7 senedir bitirdi italyayı. 7 sene üst üste bee italya gibi sert lig de
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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