‘İnanmazsan başaramazsın’ – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    başaramazsın’

    ‘İnanmazsan başaramazsın’
    'yı konuk edecek lider 'de , şampiyonluk inancını yineledi. Avcı, " başaramazsın. Son iki senede yarışın içinde olduk. Ciddi rakiplerle sonuna kadar yarışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 28.9.2018
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