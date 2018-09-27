Medipol Başakşehir'e altyapıdan takviye
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'e altyapıdan takviye

    Medipol Başakşehir'e altyapıdan takviye

    Turuncu-lacivertli ekip, altyapısında forma giyen ile profesyonel sözleşme imzaladı

    ekiplerinden , kulüp altyapısında forma giyen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, "2013 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan ve sezon başından itibaren A takımımızla antrenmanlara devam eden Mustafa Kutay'a, profesyonel sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.

    1. 27.9.2018 14:23
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