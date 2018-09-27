Medipol Başakşehir'e altyapıdan takviye
Turuncu-lacivertli ekip, altyapısında forma giyen Mustafa Kutay Pekşen ile profesyonel sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kulüp altyapısında forma giyen Mustafa Kutay Pekşen ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "2013 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan ve sezon başından itibaren A takımımızla antrenmanlara devam eden Mustafa Kutay'a, profesyonel sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.
- 27.9.2018 14:23
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
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Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
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