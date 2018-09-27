Lider Başakşehir Malatya’ya hazır – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Lider ’ya hazır

    Lider Başakşehir Malatya’ya hazır
    LİDERLİK koltuğunu G.Saray'dan alan 'de moral-kondisyon zirve yaptı. Sahasındaki Y.Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertlilerde, futbolcuların oldukça hırslı ve neşeli olması dikkati çekti. yönetimindeki idmanın salonda çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla tamamlandığı kaydedildi. Sakatlığı süren Alparslan Erdem, takımdan ayrı çalıştı.
    1. 27.9.2018
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