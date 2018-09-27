Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ile Eljero Elia antrenmana katılmadı, Emre Belözoğlu ile Arda Turan ise salonda bireysel çalıştı
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında yapılan idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
İlk bölümü basına açık tutulan antrenman kondisyon çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ile Eljero Elia katılmadı, Emre Belözoğlu ile Arda Turan ise salonda bireysel çalıştı.
Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- Epureanu'ya doğum günü kutlaması
Turuncu-lacivertli ekibin Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun doğum günü kutlandı.
32 yaşına giren savunma oyuncusunu teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları kutladı. Saha kenarına getirilen pastayı kesen Epureanu, arkadaşlarına teşekkür etti.
Kutlamada konuşan Abdullah Avcı, "Beraber 5. seneyi kutluyoruz. Umarım uzun süreler beraber kutlarız. Nice sağlıklı ve mutlu senelere." dedi.
Epureanu ise bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Bu ailenin bir parçası olduğum için hem mutlu hem de gururluyum. Umarım bu sezon rüyalarımızı gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.
- 27.9.2018 12:24
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 4
Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
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