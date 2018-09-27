Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Başakşehir'de maçı hazırlıkları

    Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Sakatlıkları bulunan ile antrenmana katılmadı, Emre Belözoğlu ile ise salonda bireysel çalıştı

    Futbol Takımı, 'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü Evkur ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında yapılan idman yönetiminde gerçekleştirildi.

    İlk bölümü basına açık tutulan antrenman kondisyon çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan ile katılmadı, Emre Belözoğlu ile ise salonda bireysel çalıştı.

    Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    - Epureanu'ya kutlaması

    Turuncu-lacivertli ekibin Moldovalı savunma oyuncusu 'nun doğum günü kutlandı.

    32 yaşına giren savunma oyuncusunu teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları kutladı. Saha kenarına getirilen pastayı kesen Epureanu, arkadaşlarına teşekkür etti.

    Kutlamada konuşan Abdullah Avcı, "Beraber 5. seneyi kutluyoruz. Umarım uzun süreler beraber kutlarız. Nice sağlıklı ve mutlu senelere." dedi.

    Epureanu ise bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Bu ailenin bir parçası olduğum için hem mutlu hem de gururluyum. Umarım bu sezon rüyalarımızı gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

    1. 27.9.2018 12:24
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