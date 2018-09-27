Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında yapılan idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü basına açık tutulan antrenman kondisyon çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ile Eljero Elia katılmadı, Emre Belözoğlu ile Arda Turan ise salonda bireysel çalıştı.

Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

- Epureanu'ya doğum günü kutlaması

Turuncu-lacivertli ekibin Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun doğum günü kutlandı.

32 yaşına giren savunma oyuncusunu teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları kutladı. Saha kenarına getirilen pastayı kesen Epureanu, arkadaşlarına teşekkür etti.

Kutlamada konuşan Abdullah Avcı, "Beraber 5. seneyi kutluyoruz. Umarım uzun süreler beraber kutlarız. Nice sağlıklı ve mutlu senelere." dedi.

Epureanu ise bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Bu ailenin bir parçası olduğum için hem mutlu hem de gururluyum. Umarım bu sezon rüyalarımızı gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.