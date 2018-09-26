Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü sahasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, salonda çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı ifade edildi.

    Antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla tamamlandığı kaydedildi.

    Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in bireysel çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdüğü aktarıldı.

    Turuncu-lacivertli ekip, Evkur maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 26.9.2018 17:24
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