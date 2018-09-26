Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, salonda çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in bireysel çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdüğü aktarıldı.
Turuncu-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 26.9.2018 17:24
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Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 8
Yorum
fanatik bjk yi karıştırma senaryoları.
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 2 ne guardiola nede morinho en iyi hoca net jurgen kloptur açık ve net mencester unıted yönetimi morinho ile derhal yolları ayırmalı
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 1 mencester unıted patronunda akıl olsaydı alex ferguson sonrası napar ne eder yurgen klopü getirirlerdi liverpoll kapmadan
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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