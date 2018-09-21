Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: “VAR’ın kararına bile itiraz ediyoruz”
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor’a karşı aldıkları beraberliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Zor bir deplasmandı, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin” dedi. Avcı, VAR kararlarına ilişkin ise, “Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR’ın kararına bile itiraz ediyoruz. Nasıl yardımcı olacağız? Oyuncunun da yardımcı olması gerekiyor” diye konuştu.
"VAR'A DESTEK VEREN BİRİSİYİM"
VAR sistemi ile ilgili sorulan soruya ise Avcı, "VAR'a destek veren birisiyim. Bu bize de olumlu oluyor, olumsuz da olabiliyor. VAR'ın olduğu ülkeler var. VAR'da hakemin kulağına bir şey geldiğinde ekrana bakması için saygı göstermemiz lazım. Penaltı, penaltı. Yüzde 70-80 hatalar daha aza iniyor. Ben destekliyorum. Teknoloji bence çok hızlı. İki kararda da doğru karar çıktı. Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR'ın kararına bile itiraz ediyoruz. Nasıl yardımcı olacağız? Oyuncunun da yardımcı olması gerekiyor. Golü atan, penaltıyı yaptıran itiraz etmiyor, diğerleri itiraz ediyor. İki takımı da tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.
- 21.9.2018 22:58
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: “VAR’ın kararına bile itiraz ediyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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