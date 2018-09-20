Arda Turan takıma döndü – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    takıma döndü

    Arda Turan takıma döndü
    'de geçen sezondan cezası nedeniyle forma giyememesinin yanı sıra sakatlığı da bulunan 'dan müjde geldi. karşılaşması hazırlıklarını sürdüren turunculacivertlilerde antrenmanın bir bölümünde tedavisi süren Arda Turan'ın da takımla çalıştığı açıklandı.
    1. 20.9.2018
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