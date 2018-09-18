Medipol Başakşehir'den Galatasaray paylaşımı! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'den paylaşımı!

    <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a>'den <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> paylaşımı!

    Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden için 'den paylaşım geldi.

    Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden için 'den paylaşım geldi. Başakşehir, yaptığı paylaşımda 'a başarılar diledi ve Bu ülkeye unutulmaz zaferler yaşatan @GalatasaraySK'a @ChampionsLeague'de başarılar ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım:

    1. 18.9.2018 22:44
    2. Güncelleme: 18.9.2018 22:44
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