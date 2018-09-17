Medipol Başakşehir'in en golcü ilk 5 haftası
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana en çok gol attığı ilk 5 haftayı geride bıraktı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon söz konusu periyotta rakip ağlara tam 11 gol bıraktı.
En golcü sezon başlangıcı
Abdullah Avcı'nın takımı, yeni sezonda hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun ortaya koymayı başardı. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, aynı zamanda çok gol atıp az gol yedi. Geride bıraktığımız 5 haftada Adebayor, İrfan Can, Napoleoni, Visca ve Da Costa'nın 2, Bajic'in de attığı 1 gol sonucu toplamda 11 gole ulaşan Başakşehir, bu sayıyla Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan itibaren en gollü ilk 5 haftasını da yaşamış oldu.
İstanbul temsilcisi, söz konusu periyodu 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda 9, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda da 6 golle tamamlamıştı.
- 17.9.2018 14:53
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Medipol Başakşehir'in en golcü ilk 5 haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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