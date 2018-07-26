Gümüşdağ, Intercity ile Kurtköy'deki İstanbul Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk imza töreni sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezona iddialı bir şekilde gireceklerini belirtti.

Başkan Gümüşdağ, "Medipol Başakşehir olarak, dört sezon bitti, beşinci sezona giriyoruz. Özellikle son iki senedir şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Her zaman şampiyon olmak en büyük hayalimiz." dedi.

Kulübün transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Gümüşdağ, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yıldız oyuncu transferi yapacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Neredeyse takımımızın yüzde 95'i tamamlanmış durumda. Artık ufak tefek dokunuşlar yapabiliriz. Kulübümüz bir oyuncu alıyorsa onunla ilgili 1-1,5 yıllık bir çalışması vardır. Belki bir-iki oyuncu olabilir. Takımımız kamptan yeni döndü. Pazar günü yine gidiyorlar. Biliyorsunuz Stuttgart ve Leverkusen ile hazırlık maçlarımız var. Zaten 9'unda da Avrupa Ligi maçımız var. Son ana kadar bir ihtiyaç ve talep olursa değerlendiririz. Bu sene daha oturmuş bir takım olacağız. Baktığınızda tüm oyuncularımız yurt dışından ve yurt içinden kulüpler tarafından isteniyor. Takımımızı bozmayıp, üzerine eklemeler yapmaya çalışıyoruz. İki oyuncu kardeşimiz kadromuza katıldı. Bir yandan da takımımızı gençleştirmeye başlıyoruz. Önümüzdeki sezon aramızda olmayacak isimler de olacak. Özellikle bir yıldızdan bahsetmek değil de bence takıma katkı sağlayacak oyuncular bulmaya çalışıyoruz."

- "Mesut Özil'e yapılan ırkçılıktır, ayrımcılıktır"

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma kararını da değerlendiren Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil kardeşimizle ilgili Almanya Futbol Federasyonu'nun tutumundan dolayı çok büyük bir rahatsızlık içerisindeyiz. Mesut Özil'in açıklamalarından sonra hepimizin bir kez daha Mesut'a saygımızın arttığını söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir nezaket ziyaretinde bulunmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Bunu nasıl başka yerlere çekerler, Alman basını, yanlı basını olayı ırkçılığa dönüştürdü. UEFA bu konuda uzun dönemdir çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların kanıtı olarak bununla ilgili mutlaka devreye girmesi, UEFA'nın da bu durumu gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü UEFA'da, Alman Federasyonu da bu konuda yanlış yapmakta. Mesut Özil'e yapılan ırkçılıktır, ayrımcılıktır. Bunu asla kabul etmeyiz. Mesut Özil kardeşimizin bu duruşundan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu, her zaman yanında olduğumuzu ve Başakşehir ailesinin kapısının sonuna kadar ona açık olduğunu söylemek isterim."

- "Türk futbolunun mali tablosu bir facia"

Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları ile yeniden gündeme gelen kulüplerin borçları hakkında, "Bu bugünün meselesi değil. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğumda, Finansal Yapılandırma Komitesi kurmuştuk. O günkü rakamlarla kulüplerin borçları 1-1,5 milyar dolardı, bugün 3 milyar dolarlara yaklaşan bir borç var. Fenerbahçe'nin iç yapısını değerlendirmem doğru olmaz ama Türk futbolunun mali tablosu bir facia." yorumunda bulundu.

Gümüşdağ, Türk futbolundaki toplam borcun neredeyse yüzde 95'inin 4 büyük kulübe ait olduğunun altını çizerek, "Bununla ilgili bir yasa çalışmamız vardı. Yeni bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduğumuzda bu konuya da değindik. Umarım en yakın zamanda kulüplerin şirketleşmesi, yönetim kurullarının kendi dönemlerinden mesul olması çalışması yapılır. Sadece Fenerbahçe'nin değil diğer kulüplerin de borçları olduğunu biliyoruz. Bu sadece bir camianın değil Türk futbolunun genel bir sorunudur. Bugün 3 milyarın üstünde bir borcu konuşuyoruz, bu borcun maalesef bir sahibi yok, hesap verilirliği yok. Bir komisyon oluşturulup harekete geçirilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

- Gümüşdağ Formula 1 pistinde

Göksel Gümüşdağ, Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın kullandığı araba ile Formula 1 pistinde tur attı.

Gümüşdağ, araç ile attıkları turun ardından, "Vural Bey çok süratli kullandı. Ben 240 ile hiçbir zaman bir viraja girmedim ama işin ehli çok daha iyi biliyor. Muhteşem bir yolculuktu. Bu sene de inşallah sezona böyle çok hızlı gireceğiz. İnşallah kupayı da alıp buraya geliriz." ifadelerini kullandı.