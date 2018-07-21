Adebayor ve Arda yok – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ve Arda yok

    Adebayor ve Arda yok

    'da kamptaki , hazırlıklarını sürdürdü.

    'da kamptaki , hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı, 5'e 2 top kapmadan sonra, duran top çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi. İzinli 'un yer almadığı idmanda, da takımdan ayrı çalıştı.

    1. 21.7.2018
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