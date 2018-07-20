‘Şampiyonluk istiyoruz’
Başakşehir'in milli golcüsü Mevlüt Erdinç, şampiyonluğun yine en güçlü adaylarından olduklarını söyledi.
Başakşehir'in milli golcüsü Mevlüt Erdinç, şampiyonluğun yine en güçlü adaylarından olduklarını söyledi. Erdinç, "Hocamız sağlığımıza çok dikkat ediyor. Zevkli bir lig olacak, herkes çok iyi hazırlanıyor. Şu an bireysel anlamda hedefim yok, ama şampiyonluk istiyoruz" dedi.
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