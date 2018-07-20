‘Şampiyonluk istiyoruz’ – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    istiyoruz’

    ‘Şampiyonluk istiyoruz’

    'in milli golcüsü , şampiyonluğun yine en güçlü adaylarından olduklarını söyledi.

    'in milli golcüsü , şampiyonluğun yine en güçlü adaylarından olduklarını söyledi. Erdinç, "Hocamız sağlığımıza çok dikkat ediyor. Zevkli bir lig olacak, herkes çok iyi hazırlanıyor. Şu an bireysel anlamda hedefim yok, ama istiyoruz" dedi.

    1. 20.7.2018
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