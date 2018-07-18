Emre Belözoğlu ne zaman bırakacağını açıkladı! – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ne zaman bırakacağını açıkladı!

    Emre Belözoğlu ne zaman bırakacağını açıkladı!

    'de top koşturan , futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı.

    'de forma giyen , kariyerine dair önemli bir açıklamada bulundu.

    TRT Spor'a konuşan tecrübeli orta saha, 'Gelecek sezon sonunda büyük ihtimalle futbolı bırakırım' ifadelerini kullandı.

    1. 18.7.2018 15:24
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