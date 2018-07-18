Emre Belözoğlu ne zaman bırakacağını açıkladı!
Medipol Başakşehir'de top koşturan Emre Belözoğlu, futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı.
Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, kariyerine dair önemli bir açıklamada bulundu.
TRT Spor'a konuşan tecrübeli orta saha, 'Gelecek sezon sonunda büyük ihtimalle futbolı bırakırım' ifadelerini kullandı.
- 18.7.2018 15:24
-
Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 12
Yorum
OZI BU DÜSÜNCE DEVAM ETTIKCE ÜLKE DEGERLERI YOK OLACAK. KESKE VOLKANIN VERDIGININ YARISINI BIR ÜLKE VATANDASI OLARAK VEREBILSEYDIN.
-
8. transfer Mokhtar
Toplam 1
Yorum
06 helal başkan bu sene Ankaragüçlü olacak herkes
-
Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 1
Yorum
karado çinde bile oynayamayan ramiresi alacaklarını hiç sanmıyorum
Emre Belözoğlu ne zaman bırakacağını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.