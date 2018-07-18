‘Avcı benim için Wenger’dir’ – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ‘Avcı benim için ’dir’

    ‘Avcı benim için Wenger’dir’
    'in Fransız yıldızı Clichy, hocası 'ya övgü yağdırdı. 32 yaşındaki Fransız sol bek, "Abdullah hocayı bir kelimeyle özetlemem gerekirse; çok zeki bir insan. Karşılaştıracağım nitelikteki hocalar benim için ve Ferguson'dur" ifadelerini kullandı.
    1. 18.7.2018
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