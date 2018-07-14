Medipol Başakşehir, 1860 Münih
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ile 0-0 berabere kaldı

    Medipol Başakşehir 1860 Münih ile 0-0 berabere kaldı

    Yeni sezon hazırlıklarına 'nın Salzburg şehrinde devam eden , hazırlık maçında Alman temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

    Turuncu-Lacivertli ekip, karşılaşmaya Mert Günok, Junior Caiçara, Aurelien Chedjou, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Edin Visca, Kerim Frei, Riad Bajic 11 ile çıktı.

    İkinci yarıda ise Mert Günok, Tunay Torun, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Alparslan Erdem, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni, Atabey Çiçek, Mevlüt Erdinç forma şansı buldu.

    Öte yandan yeni transferlerden Soner Aydoğdu ve Milos Jojic ilk kez turuncu-lacivertli formayı giydi. Geçen sezonu Adana Demirspor da kiralık geçiren genç golcü Atabey Çiçek de mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

    Mücadelede 0-0'lık skorla sona erdi.

    1. 14.7.2018 20:41
    2. Güncelleme: 14.7.2018 21:37
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