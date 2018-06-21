Masal gibi düğün – Fotomaç – 21 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Masal gibi düğün

    Masal gibi düğün

    ’in milli kalecisi , A Haber spikeri ile dünyaevine girdi.

    Medipol 'in milli kalecisi dün düzenlenen masal gibi bir düğünle A Haber spikeri ile dünyaevine girdi. 'nda gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikah töreninde çiftin şahitliğini Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, Başakşehir Başkanı , Başakşehir Teknik Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü yaptı.
    1. 21.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Masal gibi düğün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN