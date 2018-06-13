Başakşehir, Bajic'i 1 yıl daha kiraladı – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    , Bajic'i 1 yıl daha kiraladı

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>, Bajic'i 1 yıl daha kiraladı

    Medipol , 'i 1 yıl daha kiraladığını açıkladı.

    Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı. 2017-2018 sezonunda forma giydiği 9 maçta 3 gol atan Bajic, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek. 'e bir kez daha hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    1. 13.6.2018 13:13
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