Mevlüt’ün acı günü – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Mevlüt’ün acı günü

    Mevlüt’ün acı günü
    M.'in yıldız futbolcusu , babası 'in vefat ettiği haberiyle sarsıldı. Kulübü, geçen sezon transfer ettikleri milli golcülerinin babası 'in vefatını resmi internet sitesinden duyurup, bir baş sağlığı mesajı yayımladı. Merhumun cenazesi dün 'ta defnedildi.
    1. 9.6.2018
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