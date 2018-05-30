Başakşehirli Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray hakkında konuşulacak açıklamalar
Başakşehirli Emre Belözoğlu, Arda Turan'dan şampiyonluk yarışına kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Emre'nin açıklamaları;
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın her şeyden önce kardeşi gibi gördüğü bir isim olduğunu belirterek, "Arda'nın transferini çok büyük bir mutlulukla karşıladık. Arda adına talihsiz bir sene oldu. 6 ayda kariyerinde yaşamadığı sakatlıkları yaşadı. Eğer Arda, 6 ayda iki sakatlık yaşamasaydı bence biz şampiyon olurduk. Arda bize en az 8-9 puanlık fark yaptırırdı. 6-7 aylık oynamama döneminden gelip, üzerine iki sakatlık kolay değildir. Arda ile ilgili yapılan yorumlara çok fazla katılmıyorum. Hazır gelmemesine rağmen oynadığı 3-4 çok iyi maç olduğunu söyleyebilirim. Arda'nın sakatlıkları olmasaydı şampiyon olurduk." ifadelerini kullandı.
- 29.5.2018 12:59
- Güncelleme: 30.5.2018 01:31
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Başakşehirli Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray hakkında konuşulacak açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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