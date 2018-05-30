Başakşehirli Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray hakkında konuşulacak açıklamalar

Başakşehirli Emre Belözoğlu, Arda Turan'dan şampiyonluk yarışına kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Emre'nin açıklamaları;

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın her şeyden önce kardeşi gibi gördüğü bir isim olduğunu belirterek, "Arda'nın transferini çok büyük bir mutlulukla karşıladık. Arda adına talihsiz bir sene oldu. 6 ayda kariyerinde yaşamadığı sakatlıkları yaşadı. Eğer Arda, 6 ayda iki sakatlık yaşamasaydı bence biz şampiyon olurduk. Arda bize en az 8-9 puanlık fark yaptırırdı. 6-7 aylık oynamama döneminden gelip, üzerine iki sakatlık kolay değildir. Arda ile ilgili yapılan yorumlara çok fazla katılmıyorum. Hazır gelmemesine rağmen oynadığı 3-4 çok iyi maç olduğunu söyleyebilirim. Arda'nın sakatlıkları olmasaydı şampiyon olurduk." ifadelerini kullandı.