Başakşehirli Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray hakkında konuşulacak açıklamalar – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Başakşehirli Emre Belözoğlu'ndan ve hakkında konuşulacak açıklamalar

    Başakşehirli Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray hakkında konuşulacak açıklamalar

    Başakşehirli Emre Belözoğlu, Arda Turan'dan şampiyonluk yarışına kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Emre'nin açıklamaları;

    Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın her şeyden önce kardeşi gibi gördüğü bir isim olduğunu belirterek, "Arda'nın transferini çok büyük bir mutlulukla karşıladık. Arda adına talihsiz bir sene oldu. 6 ayda kariyerinde yaşamadığı sakatlıkları yaşadı. Eğer Arda, 6 ayda iki sakatlık yaşamasaydı bence biz şampiyon olurduk. Arda bize en az 8-9 puanlık fark yaptırırdı. 6-7 aylık oynamama döneminden gelip, üzerine iki sakatlık kolay değildir. Arda ile ilgili yapılan yorumlara çok fazla katılmıyorum. Hazır gelmemesine rağmen oynadığı 3-4 çok iyi maç olduğunu söyleyebilirim. Arda'nın sakatlıkları olmasaydı şampiyon olurduk." ifadelerini kullandı.

    1. 29.5.2018 12:59
    2. Güncelleme: 30.5.2018 01:31
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