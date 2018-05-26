Medipol Başakşehir, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.



3 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, kulübüyle yeniden anlaşmaya vardı. Medipol Başakşehir Kulübü'nün Emre Belözoğlu ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. 2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu'na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."





Ayrıca Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu ile ilgili bir de video paylaşıldı. Videoda Emre'nin, "Medipol Başakşehir ailesinin Türkiye'de ve Türk futbolunda 3 senedir mükemmel bir hikaye yazdığını düşünüyorum. Şampiyonluk; bir hikayenin çok güzel bitmesi" sözleri yer aldı.

Emre Belözoğlu imzanın ardından şunları söyledi;

"Benim son senem olacak. Ardından teknik direktörlük veya spor yöneticiliği arasında karar vereceğim.

Her takımın kazandığı şampiyonluk, hak edilmiş şampiyonluktur. Galatasaray'ı tebrik ediyorum.

Abdullah Avcı'nın Avrupa'nın en büyük kulüplerinde çalışmasını hayal ediyorum."