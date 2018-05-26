Başakşehir'den Arda Turan'a 250 bin Euro para cezası...
Medipol Başakşehir, Arda Turan'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verdiğini açıkladı.
Turuncu-lacivertli yönetim, Arda Turan'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."?
- 25.5.2018 14:58
- Güncelleme: 26.5.2018 01:28
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Başakşehir'den Arda Turan'a 250 bin Euro para cezası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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