Başakşehir'den Arda Turan'a 250 bin Euro para cezası... – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    26 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'den 'a 250 bin para cezası...

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'den <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'a 250 bin <a href="/index/euro?id=d791390f-c535-4cf9-a5ad-055e10f49ef9" class="" rel="tag">Euro</a> para cezası...

    Medipol , 'a 250 bin , 'ya ise 50 bin para cezası verdiğini açıkladı.

    MedipolGördükleri kartlar sonrası PFDK'dan ceza alan ve Mossoro'ya yönetimden de ceza geldi.

    Turuncu-lacivertli yönetim, 'a 250 bin , 'ya ise 50 bin para cezası verildiğini açıkladı.

    Medipol 'den yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."?
    1. 25.5.2018 14:58
    2. Güncelleme: 26.5.2018 01:28
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