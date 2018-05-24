Tahkim'den Arda Turan'a müjde – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Tahkim'den 'a müjde

    Tahkim'den Arda Turan'a müjde

    , 'a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça düşürdü.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu ile ilgili, 'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

    - Duruşma talebinin reddine,

    - PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarakdüzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

    1. 24.5.2018 16:23
    2. Güncelleme: 24.5.2018 17:17
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