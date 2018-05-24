Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça düşürdü.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:
- Duruşma talebinin reddine,
- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarakdüzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 24.5.2018 16:23
- Güncelleme: 24.5.2018 17:17
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Tahkim'den Arda Turan'a müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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