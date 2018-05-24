Hıncal Uluç: "Iniesta milyonların önünde veda ederken Arda Turan..." – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Hıncal Uluç: "Iniesta milyonların önünde veda ederken ..."

    Hıncal Uluç: "Iniesta milyonların önünde veda ederken <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>..."

    Usta kalem Hıncal Uluç, müthiş bir törenle Barcelona kariyerini sonlandıran tabir-i caizse Barcelona için jübilesini yapan Andres Iniesta'yı kaleme alırken, o törende Arda Turan'ın da yer alabileceğini ancak neden alamadığını analiz etti. İşte Uluç'un dikkat çeken sözleri...

    1. 23.5.2018 14:27
    2. Güncelleme: 24.5.2018 01:43
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