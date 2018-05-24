Hıncal Uluç: "Iniesta milyonların önünde veda ederken Arda Turan..."
Usta kalem Hıncal Uluç, müthiş bir törenle Barcelona kariyerini sonlandıran tabir-i caizse Barcelona için jübilesini yapan Andres Iniesta'yı kaleme alırken, o törende Arda Turan'ın da yer alabileceğini ancak neden alamadığını analiz etti. İşte Uluç'un dikkat çeken sözleri...
- 23.5.2018 14:27
- Güncelleme: 24.5.2018 01:43
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
Hıncal Uluç: "Iniesta milyonların önünde veda ederken Arda Turan..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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