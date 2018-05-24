Usta kalem Hıncal Uluç, müthiş bir törenle Barcelona kariyerini sonlandıran tabir-i caizse Barcelona için jübilesini yapan Andres Iniesta'yı kaleme alırken, o törende Arda Turan'ın da yer alabileceğini ancak neden alamadığını analiz etti. İşte Uluç'un dikkat çeken sözleri...