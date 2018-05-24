Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! Bırakıyor mu?
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 3. olarak bitirdikleri 2017-18 Spor Toto Süper Ligi sezonunu yorumladı. Gümüşdağ, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve ligin 32. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, yardımcı hakem ve hakeme yönelik hareketleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16 maçtan men edilen Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Göksel Gümüşdağ'ın o açıklamaları...
- 24.5.2018 07:48
- Güncelleme: 24.5.2018 08:15
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! Bırakıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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