Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! Bırakıyor mu? – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! Bırakıyor mu?

    Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! Bırakıyor mu?

    Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 3. olarak bitirdikleri 2017-18 Spor Toto Süper Ligi sezonunu yorumladı. Gümüşdağ, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve ligin 32. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, yardımcı hakem ve hakeme yönelik hareketleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16 maçtan men edilen Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    İşte Göksel Gümüşdağ'ın o açıklamaları...

    1. 24.5.2018 07:48
    2. Güncelleme: 24.5.2018 08:15
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