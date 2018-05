Clichy, Türk futbolunu yorumladı

Medipol Başakşehir'de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy, Spor Toto Süper Lig'in beklediğinden daha kaliteli olduğunu söyledi.

İngiliz basınından Guardian'a röportaj veren Fransız oyuncu, Türkiye'ye geliş sürecini, performansını, Spor Toto Süper Lig'i ve formasını giydiği Medipol Başakşehir'i değerlendirdi.



"DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Beklentisinden daha zorlu bir ligde forma giydiğini vurgulayan Clichy, "Eşime futboldaki son yıllarıma girdiğimi ve bu dönemimi zevk alarak geçirmek istediğimi söyledim. Türkiye'ye geldiğimde işlerin benim açımdan daha kolay olacağını düşünüyordum. Şu an Manchester City'deki dönemimden daha fazla çalışıyorum." yorumunu yaptı.

"BAŞKAN İSTEDİĞİM HER ŞEYİ VERİYOR"

Türkiye'de iyi karşılandığını dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, "Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, benimle çok fazla ilgileniyor ve istediğim her şeyi veriyor. Size her türlü desteği veren insanlarla karşılaştığınız zaman siz de daha çok çalışarak karşılığını vermek istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.



"BAŞAKŞEHİR İLE M.CİTY BİRBİRİNE BENZİYOR"

Türkiye ile İngiltere'deki futbol anlayışını karşılaştıran Clichy, "Süper Lig, Premier Lig kalitesinde olmasa da Medipol Başakşehir ile Manchester City arasında büyük benzerlikler var. Çok iyi kadro kuran, harika başkana ve yöneticilere sahip, hırslı bir kulüpte oynuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fizik olarak gençliğindeki kadar iyi olmadığını söyleyen Gael Clichy, "10 yıl önceki gibi değilim. Yaşım ilerlediği için bu da gayet normal bir durum. Ama Medipol Başakşehir'e hala katkım olacağını düşünüyorum. Bana imza attırdıklarında ligde bu sezon veya yakın bir gelecekte şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini söylediler. Bunu başarabilecek kalitemiz var." diye konuştu.

Kariyerinde uzun yıllar Manchester City ve Arsenal formalarını giydiğini hatırlatan Clichy, elde ettiği deneyimleri Medipol Başakşehir'de genç oyuncularla sürekli paylaştığını kaydetti.

Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Clichy, 4 asistlik performans sergiledi.