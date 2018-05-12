Başakşehir takipte – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Başakşehir takipte

    Başakşehir takipte

    Medipol Başakehir, Bajic ve Visca’nın golleriyle ekibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı, şampiyonluk yarışına devam etti. Maç fazlasıyla 69 puana yükselen ekibi ikinci sıraya yerleşti

    'de 33. haftanın açılış maçında , deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi, zirve takibini sürdürdü. 8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in şutunda araya giren Da Costa, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 17. dakikada Jevtovic'in sol çaprazdan şutunda kaleci , meşin yuvarlağı kornere çeldi. 30. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Konuk takımın sol kanattan gelişen tehlikeli atağında ceza sahasına giren Elia'nın altıpas önünde topla buluşturduğu Bajic, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

    EMRE'DEN ASİST
    46. dakikada Emre Güral'ın ceza sahası sol çaprazından ortasında topla buluşan Djourou'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 76. dakikada konuk ekip, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen tehlikeli atakta Emre Belözoğlu'nun ceza sahasında pas verdiği Visca, sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi

    Avcı: Mossoro ve Arda'ya hediye
    Başakşehir Abdullah Avcı lig bitene kadar oyunun içinde olmak istediklerini söyledi. Avcı, "34. hafta 94. dakikaya kadar oyunun içinde olmak istiyorum. Bunun içinde oyuncularımı tebrik ediyorum. Arda ve Mossoro'ya bunu armağan ediyoruz. Onların da gönül desteği vardı" diye konuştu.

    ?Hamzaoğlu: 1 puan alamadık
    Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonu hedefledikleri 1 puanı alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, "Sahamızda son maçımızı oynadık. İhtiyacımız olan 1 puandı. Bunu başaramadık. İyi bir rakibe karşı oynadık. Sadece sonuçlandırmalarda başaramadık. Üzgünüz" dedi.
    1. 12.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN