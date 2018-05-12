Başakşehir takipte
Medipol Başakehir, Bajic ve Visca’nın golleriyle Akdeniz ekibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı, şampiyonluk yarışına devam etti. Maç fazlasıyla 69 puana yükselen İstanbul ekibi ikinci sıraya yerleşti
EMRE'DEN ASİST
46. dakikada Emre Güral'ın ceza sahası sol çaprazından ortasında topla buluşan Djourou'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 76. dakikada konuk ekip, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen tehlikeli atakta Emre Belözoğlu'nun ceza sahasında pas verdiği Visca, sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi
Avcı: Mossoro ve Arda'ya hediye
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı lig bitene kadar oyunun içinde olmak istediklerini söyledi. Avcı, "34. hafta 94. dakikaya kadar oyunun içinde olmak istiyorum. Bunun içinde oyuncularımı tebrik ediyorum. Arda ve Mossoro'ya bunu armağan ediyoruz. Onların da gönül desteği vardı" diye konuştu.
?Hamzaoğlu: 1 puan alamadık
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonu hedefledikleri 1 puanı alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, "Sahamızda son maçımızı oynadık. İhtiyacımız olan 1 puandı. Bunu başaramadık. İyi bir rakibe karşı oynadık. Sadece sonuçlandırmalarda başaramadık. Üzgünüz" dedi.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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